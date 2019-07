Rechnet damit, dass bei RB Leipzig nicht gleich alles nach Plan läuft: Trainer Julian. Foto: Jan Woitas (Jan Woitas / dpa)

„Wir werden am ersten Spieltag sicher nicht den mit Nagelsmann-Ideen kombinierten perfekten RB-Fußball spielen“, sagte der 31-Jährige sportbuzzer.de.

Es wäre ungewöhnlich, wenn die Mannschaft „nach fünf, sechs Wochen den Fußball spielt, den man sehen möchte. Man sieht auch bei Teams wie Manchester City oder bei Jürgen Klopp mit Dortmund und Liverpool, dass es eine gewisse Zeit und Wiederholungszahl braucht, um Dinge auf den Platz bringen“, sagte der von zahlreichen Clubs umworbene Coach.

Das erste Testspiel unter Nagelsmann hatte der Meisterschaftsdritte und Champions-League-Starter mit 1:4 gegen den Schweizer Erstligisten FC Zürich verloren. Die Sachsen bereiten sich derzeit im Trainingslager im österreichischen Seefeld vor. „Man sieht jeden Tag kleine Schritte“, sagte Nagelsmann.

Das Verhältnis zu seinen neuen Spielern sei sehr gut. „Wir kommen klasse miteinander aus. Und es gab keinen Moment im Training oder außerhalb, in dem ich gedacht habe: Was ist denn mit denen los?“, sagte Nagelsmann, der von der TSG 1899 Hoffenheim gekommen war.

Sich selbst bildet der Fußball-Lehrer permanent weiter. Neben einem „guten Draht zu Trainern, die in Europa unterwegs sind“, habe er Berater und Coaches außerhalb des Fußballs, „die mich in verschiedenen Themen unterstützen, die den Teamsport wissenschaftlich begleiten. Wie entwickelt sich eine Gruppe, was passiert, wenn ein neuer Trainer kommt? Da habe ich Experten, denen ich vertraue und die mich auf den neuesten Stand bringen, um Dinge innerhalb der Team-Struktur besser zu verstehen“, sagte Nagelsmann. (dpa)