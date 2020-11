Lässt mit Blick auf die Champions League am 9. Spieltag rotieren: Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann. Foto: Franck Fife/AFP/dpa (Franck Fife / dpa)

Am Samstag werden gegen Arminia Bielefeld (15.30 Uhr/Sky) „sicherlich vier, fünf Spieler reinrutschen, die nicht so den Rhythmus haben“, sagte Nagelsmann am Freitag in Leipzig. Zu den Kandidaten für eine Pause zählen Kapitän Marcel Sabitzer, Verteidiger Ibrahima Konaté, der spanische Nationalspieler Dani Olmo sowie Emil Forsberg.

Leipzig tritt am kommenden Mittwoch bei Istanbul Basaksehir an und spielt dann im Rhythmus von drei Tagen erst bei den Bayern und dann gegen Manchester United. „Das sind eminent wichtige Spiele, in denen wir die Punkte holen sollten“, sagte Nagelsmann. Deshalb sei es seine Aufgabe, weiter in die Zukunft zu denken und die Belastung zu steuern.

