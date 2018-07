1899-Coach

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Nagelsmann lobt Hoffenheim-Profis: „Gierig und hungrig“

Trotz eines Überangebots an Spielern bei 1899 Hoffenheim will Trainer Julian Nagelsmann keinen abgeben. Dies sagte der 31-Jährige zum Auftakt des Trainingslagers des Bundesligisten in Windischgarsten/Österreich.