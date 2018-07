Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann wird ab Sommer 2019 die Bullen aus Leipzig trainieren. Foto: Uwe Anspach (dpa)

„Es geht um meine innere Ruhe und die, die ich mit der Mannschaft habe“, begründete er nach den ersten Übungseinheiten noch einmal die ungewöhnliche frühe Ankündigung seines Wechsels nach Saisonende zu RB Leipzig.

Bei den ersten Übungseinheiten konnte der Coach auf dem Clubgelände in Zuzenhausen 23 Profis begrüßen. Vier neue Spieler stehen bereits fest, mit denen 1899 erstmals in der Champions League antreten wird. Leonard Bittencourt (vom 1. FC Köln), Ishak Belfodil (Standard Lüttich), Joshua Brenet (PSV Eindhoven) und Rückkehrer Vincenzo Grifo (Borussia Mönchengladbach) sollen Abgänge wie Serge Gnabry (Bayern München), Mark Uth (FC Schalke 04) oder Eugen Polanski (unbekannt) kompensieren. „Wenn wir so in die Saison gehen würden, wäre ich zufrieden“, sagte Nagelsmann zu noch möglichen weiteren Einkäufen.

Hoffenheim wird vom 8. bis 14. Juli das erste Trainingslager in Garmisch-Partenkirchen aufschlagen. Erster Gegner ist im Saisoneröffnungsspiel der Bundesliga am 24. August der deutsche Meister Bayern München. Sechs Tage zuvor muss 1899 zur ersten DFB-Pokalpartie beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern antreten. (dpa)