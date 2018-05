Mats Hummels zog sich am letzten Spieltag der Bundesliga Saison eine Blessur zu. Foto: Sven Hoppe (dpa)

Er zog sich die Blessur bei einem Zweikampf zu. „Wir müssen es nochmal genauer anschauen. Wir hoffen, dass es nichts Größeres, nichts Ernsthaftes ist“, berichtete der Bayern-Profi. „Aber es ist schon schmerzhaft. Man muss schon gucken, wie es sich entwickelt.“

Der deutsche Meister trifft am kommenden Samstag in Berlin im Pokalendspiel auf Eintracht Frankfurt. Vier Tage später beginnt für Hummels mit der Nationalmannschaft die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland. (dpa)