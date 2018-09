Traf doppelt für Genua: Gregoire Defrel. Foto: Simone Arveda/ANSA/AP (dpa)

Das Schicksal der Neapolitaner besiegelte der Franzose Gregoire Defrel mit einem Treffer-Doppelpack (11./32.) schon in der ersten Halbzeit. Fabio Quagliarella machte mit einem Hackentreffer alles klar (75.). Das Überraschung-Team der Serie A ist aber derzeit der Verein Sassuolo Calcio aus einer nur 40.000 Einwohner zählenden Kleinstadt nördlich von Bologna.

Der Ex-Frankfurter Kevin-Prince Boateng beteiligte sich am Sonntag mit einem Tor zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich am Trefferreigen beim 5:3 (4:1)-Sieg über CFC Genua 1893. Der Vorjahres-Elfte setzte sich mit nunmehr sieben Zählern in der Spitzengruppe hinter dem schon dreimal siegreichen Meister Juventus Turin fest. (dpa)