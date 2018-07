Trainingsauftakt am Montag

Neu-Coach Kovac legt bei Bayern los

Ohne die gefrusteten WM-Stars startet der FC Bayern am Montag unter Neu-Trainer Niko Kovac seine Saisonvorbereitung. Hochkarätige Testspiele, eine USA-Reise und ein Trainingslager am Tegernsee stehen an. Spannende Personalien könnte der Fußball-Sommer auch bringen.