Bayern-Star David Alaba gehört zum Aufgebot der Österreicher. Foto: Andreas Gebert (dpa)

Zum Aufgebot für das bereits ausverkaufte Spiel am 2. Juni in Klagenfurt gehören David Alaba (Bayern München), Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen), Florian Grillitsch (TSG 1899 Hoffenheim), Stefan Ilsanker (RB Leipzig), Florian Kainz (Werder Bremen), Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf (beide Schalke 04) sowie Martin Hinteregger (FC Augsburg). Zudem gehört im Gegensatz zu den vergangenen Spielen auch der Augsburger Abwehrspieler Kevin Danso wieder zum insgesamt 27 Spieler umfassenden Aufgebot.

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet gegen Österreich ihr erstes von zwei Testspielen vor der Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli). Zudem bestreitet die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw am 8. Juni in Leverkusen ein Testspiel gegen Saudi-Arabien. Österreich, das sich nicht für die WM qualifiziert hat, spielt zudem am 30. Mai in Innsbruck gegen WM-Gestgeber Russland und am 10. Juni in Wien gegen Brasilien. (dpa)