Bundesliga

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Neuzugang Hwang in Leipzig erwartet - Halstenberg fit

Neuzugang Hee-chan Hwang wird in dieser Woche in das Training von Fußball-Bundesligist RB Leipzig einsteigen. Nach der Klärung seiner Passangelegenheiten wird der 24-jährige Südkoreaner heute in Leipzig erwartet, bestätigte ein Club-Sprecher.