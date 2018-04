Derzeit auf Krücken unterwegs: PSG-Superstar Neymar. Foto: Andre Penner (dpa)

„Die letzte Untersuchung ist am 17. Mai. Dann werde ich besser sehen, wann ich wieder spielen kann“, sagte Neymar. Das letzte PSG-Saisonspiel findet am 19. Mai in Caen statt. Womöglich wird Neymar erst zur WM in Russland wieder für Brasilien spielen.

Der 26 Jahre alte Brasilianer, für den der französische Hauptstadtclub die Rekordablösesumme von 222 Millionen Euro an den FC Barcelona gezahlt hatte, hatte sich Ende Februar am Mittelfußknochen verletzt und war daraufhin Anfang März operiert worden. Er erholt sich seitdem in seiner Heimat. (dpa)