Neymar wurde in Frankreich zum Spieler der Saison gewählt. Foto: Christophe Ena/AP (dpa)

Die deutsche Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan gewann die Auszeichnung, die von der französischen Spielergewerkschaft UNFP vergeben wird, zum zweiten Mal in Serie bei den Frauen, gab die Gewerkschaft bekannt.

Brasiliens Starspieler Neymar steuerte in dieser Saison in 20 Ligaspielen für Paris Saint-Germain 19 Tore und 13 Vorlagen zum souveränen Titelgewinn des Clubs bei. Der 26-jährige Stürmer hatte sich Ende Februar am rechten Fuß verletzt und seitdem keine Partien mehr für PSG bestritten. Gut einen Monat vor der WM in Russland hat Neymar am Sonntag wieder mit dem Training am Ball begonnen.

Marozsan steht bei Olympique Lyon unter Vertrag. Der Club, dem der französische Ligatitel zwei Spieltage vor Ende nicht mehr zu nehmen ist, trifft im Champions League-Endspiel am 24. Mai auf den deutschen Meister VfL Wolfsburg. Die 26-jährige Mittelfeldspielerin stand für Lyon diese Saison in 16 Ligapartien auf dem Platz und traf acht Mal. (dpa)