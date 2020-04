Coronavirus-Pandemie

Novum: Online-Mitgliederversammlung bei Hertha BSC

In Zeiten der Corona-Krise erleben die Mitglieder von Fußball-Bundesligist Hertha BSC ein Novum in der Vereinsgeschichte. Die ordentliche Vollversammlung wird am 24. Mai erstmals online stattfinden.