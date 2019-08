Schalke 04 vs. FC Bayern

Nübel gegen Neuer: Torhüter und Kapitäne im Fokus

Coutinho hin oder her. Neben dem möglichen Bundesliga-Debüt des Brasilianers rücken im Topspiel des FC Schalke gegen Bayern München am Samstag (18.30 Uhr) die beiden Torhüter und Kapitäne in den Blickpunkt.