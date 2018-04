Implantat eingesetzt

Österreichs Teamchef Foda nach Hüftoperation wohlauf

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda (51) hat eine Operation an der Hüfte gut überstanden. Bei dem Deutschen ist ein Implantat eingesetzt worden, teilte der Österreichische Fußballbund (ÖFB) mit. Der Eingriff fand am Dienstag im Universitätsklinikum in Graz statt.