Ist mit dem FC Arsenal gegen Atlético Madrid gefordert: Mesut Özil. Foto: David Wirawan/International Champions Cup (dpa)

Bei dem Gastspiel in Singapur gegen Europa-League-Sieger Atlético Madrid war der Mittelfeld-Star des Londoner Clubs überraschend nicht in der Startformation dabei. Özils Name fehlte auch in der Auflistung der Ersatzspieler. Einen Grund nannte Arsenal zunächst nicht.

Nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft und seinen Rassismusvorwürfen gegen den Deutschen Fußball-Bund (DFB) schweigt Özil inzwischen wieder. Seit der Ankunft in Singapur am Sonntag gab es von ihm dazu keinen Kommentar. Der 29-Jährige bekam jedoch Unterstützung vom neuen Arsenal-Trainer Unai Emery und auch von mehreren Spielern. DFB-Präsident Reinhard Grindel wies die Vorwürfe inzwischen zurück. (dpa)