Testspiel gegen PSG

Özil führt Arsenal als Kapitän auf das Feld

Nach seinem Fehlen im ersten Testspiel in Singapur führt Mesut Özil den FC Arsenal in der zweiten Partie gegen Paris Saint-Germain als Kapitän an.