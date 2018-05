Zwei deutsche Nationalspieler, die mit dem umstrittenen türkischen Präsidenten Recep Erdogan posieren: Dieses Foto sorgt gerade für jede Menge Aufregung. Mesut Özil und Ilkay Gündogan haben sich in London mit dem türkischen Präsidenten getroffen und ernten dafür in den sozialen Netzwerken jede Menge Kritik.

Der Zeitpunkt des Treffens, knapp einem Monat vor den vorgezogenen Präsidentschaftswahlen in der Türkei, lässt anmuten, dass die beiden Nationalspieler Wahlkampfhilfe leisten. Im Rahmen von Erdogans Besuch in London überreichten sie Trikots ihrer Vereine FC Arsenal und Manchester City. Auch der deutsch-türkische Profi Cenk Tosun vom FC Everton nahm an dem Treffen teil. Erdogans Partei veröffentlichte Fotos des Treffens, das im Four Seasons Hotel stattfand, bei Twitter.

DFB-Chef Reinhard Grindel kritisierte die Aktion der beiden Nationalspieler auf Twitter scharf:

Der türkische Präsident Erdogan befindet sich derzeit einem dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien. Er wird am Dienstag von Queen Elizabeth II. und der Premierministerin Theresa May empfangen. Für den 24. Juni sind in der Türkei vorgezogene Präsidentschaftswahlen geplant.

Am Dienstag wird Bundestrainer Joachim Löw sein vorläufiges Aufgebot für die WM in Russland nominieren. Özil und Gündogan gelten als gesetzt. (haf)