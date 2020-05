Bundesliga

Paderborn will schnell wieder Mannschaftstraining starten

Der SC Paderborn will mit Blick auf einen baldigen Neustart in der Fußball-Bundesliga so schnell wie möglich wieder mit dem Mannschaftstraining beginnen.