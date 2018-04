Julian Draxler wurde in Bordeaux nur eingewechselt. Foto: Christophe Simon/AFP (dpa)

Der Argentinier Giovani Lo Celso erzielte das Siegtor für die Gäste in der 76. Minute. Für Paris war es der 29. Saison-Sieg in Frankreichs Eliteliga. Das Team aus der Hauptstadt hatte den Titelgewinn in der vergangenen Woche perfekt gemacht. (dpa)