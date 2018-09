Die abgesagte Partie des Hamburger SV in Dresden soll am 18. September nachgeholt werden. Foto: David Schäfer (dpa)

„Wir wollten das Spiel schnellstmöglich nachholen und genau das wird jetzt passieren. Auch wenn es nicht der fanfreundlichste Termin ist, hoffen wir auf die erneut starke Unterstützung unserer Anhänger“, sagte HSV-Sportvorstand Ralf Becker. Ähnlich äußerte sich Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born. Man hoffe, „dass möglichst viele Fans, die sich wie wir auf die Begegnung gefreut haben, zum neuen Termin dabei sein können“, sagte Born. Die Partie ist ausverkauft. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Die Begegnung musste neu terminiert werden, weil die DFL das für den vergangenen Samstag angesetzte Spiel auf Initiative des Freistaats Sachsen und der Landeshauptstadt Dresden wegen des Mangels an verfügbaren Polizeikräften in Folge der Demonstrationen in Chemnitz absagen musste. (dpa)