Da ist das Ding: Tausende Fans versammelten sich auf dem Römerberg in Frankfurt, um mit der Mannschaft zu feiern. (Reuters)

Mit einem großen Empfang haben zehntausende Fans die Fußballer der Eintracht Frankfurt am Sonntagabend für ihren Sieg im DFB-Pokal gefeiert. Auf dem Balkon des Römers in Frankfurt am Main ließen Trainer und Mannschaft sich von der Menge feiern. Auch der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) feierten mit den Spielern.

Eintracht Frankfurt im Freudentaumel: Jubelfeier am Frankfurter Römer (Reuters)

Mit Sprechchören bejubelten die Fans die Spieler. Zu Beginn wurden einige Feuerwerkskörper gezündet. "Zieht den Bayern die Lederhosn aus", skandierte die Menge auf dem Römerberg, dem Platz vor dem Rathaus der Stadt.

Nico Kovac (Mitte) im Bad der Menge mit Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (links) und Sportdirektor Burno Hübner (rechts) (dpa)

"Es ist ein wunderschöner Tag nach einem historischen Sieg in Berlin", rief Trainer Nico Kovac, der künftig die Bayern trainieren wird, in die Menge. "Ihr seid spitze! Ihr seid top in der Bundesliga", sagte er zur Mannschaft und an die Fans gerichtet: "Dieser Pokalsieg ist letzten Endes ein Geschenk von uns an euch. Danke euch!"

Torwart-Trainer Manfred "Moppes" Metz brachte Entertainer-Qualitäten zum Vorschein, als er kurzerhand ein Lied vortrug. Neben Kevin-Prince Boateng bedankte sich auch der Finne Lukas Hradecky bei den Fans. Er sagte: "Danke für die fantastischen drei Jahre." (cah)