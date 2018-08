Paolo Guerrero wurde von Perus Nationaltrainer nicht für das Freundschaftsspiel gegen Deutshland berufen. Foto: Marius Becker (dpa)

Darin fehlt der 34-Jährige. Das peruanische Team soll am 6. September in Amsterdam gegen die Niederlande und drei Tage später in Sinsheim gegen die deutsche Fußball-Nationmannschaft antreten.

Gareca schloss auch weitere Spieler des WM-Teams aus, das in Russland nicht über die Gruppenphase hinaus gekommen war, unter ihnen die Abwehrspieler Alberto Rodríguez und Aldo Corzo, den Torwart Carlos Cáceda und den verletzten Mittelfeldspieler Renato Tapia vom Feyenoord Rotterdam. Zu den neu berufenen Profis zählen der 18-jährige Abwehrspieler Marcos López, der in Argentinien geborene Mittelfeldspieler Horacio Calcaterra (29) und Torwart Patricio Álvarez (24), die alle beim peruanischen Club Sporting Cristal spielen. (dpa)