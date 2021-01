SC Freiburg

Petersen vor Duell mit Bayern: „Mund nie zu voll nehmen“

Trotz des Vereinsrekords von fünf Siegen in Serie schlägt Stürmer Nils Petersen vom SC Freiburg vor dem Auswärtsspiel beim FC Bayern am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) zurückhaltende Töne an.