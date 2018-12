Wechselt von 1899 Hoffenheim zum Liga-Konkurrenten Fortuna Düsseldorf: Lutz Pfannenstiel. Foto: Ulrike John (Ulrike John / dpa)

„Bereits im ersten Gespräch habe ich gespürt, dass Fortuna Düsseldorf ein spannender Verein ist, in dem sich sehr viel bewegen lässt“, sagte Pfannenstiel in der Mitteilung. Er soll seine Arbeit beim Aufsteiger am 16. Dezember aufnehmen. In Hoffenheim war der frühere Torhüter „Leiter Internationale Beziehungen“. (dpa)