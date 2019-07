Geht bescheiden in die nächste Bundesliga-Saison: Fortuna-Sportvorstand Lutz Pfannenstiel. Foto: Christophe Gateau (Christophe Gateau / dpa)

„Die Realität ist: Wir wollen in der Liga bleiben, das ist das einzige Ziel“, sagte Pfannenstiel im Interview der „Westdeutschen Zeitung“.

Der 46-Jährige bezeichnete den Vorjahres-Zehnten als einen „von fünf, sechs Abstiegskandidaten“: „Alles oberhalb von Platz 15 wäre ein Bonus.“ Ziel des Clubs, der 2018 in die Bundesliga zurückgekehrt war, von der Saison 2020/2021 an nicht mehr als Abstiegskandidat in eine Saison gehen zu müssen.