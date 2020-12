Nach Favre-Aus

Plötzlich Chef! - Terzic soll Dortmunder Schieflage beheben

Edin Terzic legt los. Der bisherige Assistent von Lucien Favre soll Borussia Dortmund wieder auf Kurs bringen. Viel Zeit zur Eingewöhnung hat er nicht. Schon am Dienstag geht es in der Bundesliga in Bremen weiter. Nebenbei gibt es am Montag die Champions-League-Auslosung.