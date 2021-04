Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann rüffelte seinen Spieler Angeliño. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa (Jan Woitas / dpa)

Der Linksverteidiger des Bundesligisten hatte sich nach einer langwierigen Verletzung via Instagram in der Öffentlichkeit fit fürs Spiel am Samstag bei Werder Bremen gemeldet. „Man macht ja mit seiner Freundin auch nicht per SMS Schluss. Insofern verbreitet man auch keine Infos, die nicht immer positiv sind oder die vielleicht Interpretationsspielraum lassen über das Netz. Das wird er lernen müssen“, sagte Nagelsmann am Donnerstag auf einer Online-Pressekonferenz.

Bereits Ende Februar hatte der 24-jährige Spanier mit einem Tweet für Verwirrung gesorgt, in dem er muskuläre Probleme verneinte und sich für fit erklärte. Seither ist Angeliño verletzt und hat kein Spiel mehr bestritten. „Es gibt sicher Trainer, die das nicht entspannt sehen. Ich gehöre zu den entspannten, was diese Sache angeht, und der dafür auch keine Strafen ausspricht. Aber er soll es lernen für die Zukunft, falls er mal einen anderen Trainer hat“, sagte Nagelsmann.

