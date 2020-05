Der Ball soll in der zweiten Maihälfte wieder rollen. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa (Jan Woitas / dpa)

Frankfurt/Main (dpa) - Das zentrale Thema wurde aufgeschoben: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und die 36 Proficlubs haben eine Entscheidung über die Wertung bei Abbruch der aktuellen Spielzeit vertagt.

„Für den Fall, dass eine Fortführung des Spielbetriebs durch künftige Entwicklungen nicht mehr möglich sein sollte und die Saison vorzeitig abgebrochen werden muss, soll innerhalb der nächsten beiden Wochen eine Regelung hinsichtlich der sportlichen Wertung entwickelt werden“, hieß es in der DFL-Mitteilung. Das Thema sei bei der Mitgliederversammlung „nicht vertiefend erörtert“ worden.

Die DFL hält zudem weiter an ihrem Plan fest, die laufende Saison vollständig und inklusive Relegation beenden zu wollen. Dies sei „einstimmig mit einer Enthaltung“ bekräftigt worden, hieß es vom Ligaverband. Geplant ist die Beendigung bis zum 30. Juni. Falls es notwendig sei, soll dies, sofern rechtlich möglich, auch im Juli noch geschehen.

Vor dem heiklen Start der Geisterspiele entzweit vor allem die Abstiegsregel bei einem Saisonabbruch die Liga. Zehn Erstliga-Clubs stimmten bei einer Telefon-Schalte laut „Kicker“ für den DFL-Vorschlag, die dann aktuelle Tabelle zu werten - acht aber votierten dagegen. Geht es nach der DFL, würde dann der „Bild“ zufolge nach Tabellenlage ein Meister gekrönt werden, es gäbe jeweils zwei feste Absteiger und keine Aufstockung der Ligen.

Werder Bremens Aufsichtsratschef Marco Bode dementierte, dass es eine Abstimmung gab. Er kritisierte dennoch heftig die Vorgehensweise der DFL. „Das ist eine Regelung, die unglaublich viel nach sich zieht. Da kann man nicht einfach en passant wenige Tage vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs eine Entscheidung solcher Tragweite treffen“, sagte Bode in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Ohnehin ist die Stimmung vor dem gewagten Wiederanpfiff der 1. und 2. Liga am Samstag höchst angespannt nach der gesellschaftlichen Debatte um diesen Schritt. Für den Profifußball geht es um viele Millionen und sogar die wirtschaftliche Existenz einiger Clubs.

Es gehe schlicht um „den Fortbestand der Ligen in ihrer jetzigen Form“, versicherte DFL-Chef Christian Seifert zuletzt immer wieder. Als Krisenmanager steuert der 51-Jährige die Bundesliga in einen „absoluten Notbetrieb“, wie er dem ZDF sagte. Unermüdlich betont er: „Jedem in der Liga muss klar sein: Wir spielen auf Bewährung.“

In der derzeitigen Corona-Krise können Spiele auch in andere Stadien verlegt werden. Es gebe die Möglichkeit, „ein Spiel aus übergeordneten zwingenden rechtlichen, organisatorischen und/oder sicherheitstechnischen Gründen kurzfristig in einem anderen Stadion auszutragen“, teilte die DFL mit. Hintergrund sei, „dass durch die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auch die Entwicklung eines nur regionalen beziehungsweise lokalen Infektionsgeschehens denkbar ist.“

Sollte also ein Heimteam von einer solchen Entwicklung betroffen sein, könnte das Spiel problemlos an einen anderen Ort verlegt werden. Zuschauer sind wegen der derzeitigen Situation sowieso bis zum Saisonende nicht mehr denkbar.