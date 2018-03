PSG-Stürmer Kylian Mbappé hat sich am Knöchel verletzt. Foto: Thibault Camus/AP (dpa)

Kylian Mbappé wurde beim Pokalspiel gegen Olympique Marseille zur Halbzeit wegen einer Verletzung ausgewechselt. PSG-Trainer Unai Emery sagte später, der Stürmer habe etwas am Knöchel, ohne Details zu nennen. „Er hat gebeten, die zweite Hälfte nicht zu spielen. Ich hoffe, dass es nicht sehr gravierend ist“, sagte Emery. Paris hatte Marseille mit 3:0 besiegt.

PSG hatte zuvor angekündigt, dass Neymar Ende der Woche in Brasilien operiert wird. Der Brasilianer hatte sich einen Haarriss in einem Mittelfußknochen zugezogen. Nach Angaben seines Vaters wird er mindestens sechs Wochen ausfallen - und damit beim wichtigen Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid fehlen. PSG muss in der Partie gegen den Titelverteidiger am kommenden Dienstag eine 1:3-Schlappe aus dem Hinspiel wettmachen. (dpa)