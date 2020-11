Fünfmal 1:1

Punktgewinn gegen Bayern stärkt den Werder-„Glauben“

Der Bremer Mut wird belohnt. Beim 1:1 in München zeigen die in der Vorsaison beinahe abgestiegenen Hanseaten eine starke Vorstellung, schnuppern sogar am Sieg gegen den Triplesieger. Aber auch mit dem Remis reißt eine unglaubliche Niederlagen-Serie.