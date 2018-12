Vor Spiel gegen Werder Bremen

Rangnick sieht bei RB-Spielern noch genügend „Sprit im Tank“

Trotz bereits 30 Spielen in dieser Saison glaubt Trainer Ralf Rangnick nicht an Kräftemangel bei den Spielern von RB Leipzig. Vor dem Hinrunden-Abschluss am Samstag gegen den SV Werder Bremen sagte Rangnick: „Wir haben noch genug Sprit im Tank.“