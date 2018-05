Fans feiern die Fortuna

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Rauschende Aufstiegsparty in Düsseldorf

Endlich wieder Bundesliga. Nach fünf Jahren Zweitklassigkeit gibt es in Düsseldorf wieder Grund zum feiern. Die Aufstiegsparty am Montag mit mehreren Tausend Zuschauern in der Stadt schürte die Vorfreude auf die kommende Saison.