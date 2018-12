Kevin Kampl droht für RB Leipzig im Spiel gegen den SC Freiburg auszufallen. Foto: Jan Woitas (Jan Woitas / dpa)

„Er hat einen leichten Infekt“, sagte Cheftrainer Ralf Rangnick auf der Pressekonferenz in Leipzig. Das Duell am Samstag beim Tabellen-13. wertet Rangnick als „anspruchsvolle Aufgabe“.

Zudem warnt er seine Mannschaft vor der extremen Laufbereitschaft der Freiburger: „Es ist das Team, das in der Bundesliga am meisten läuft. Innerhalb der Mannschaft herrscht eine extreme Hilfsbereitschaft. Wir werden sicherlich nicht so viele Torchancen bekommen.“ Die Marschroute gab Rangnick schon vor dem Abschlusstrainig am Freitag vor: „Wir müssen schauen, dass wir zielstrebig agieren - sowohl in Richtung Tor als auch in der Defensive. Wir werden einen richtig guten Tag brauchen, um in Freiburg zu punkten“, betonte der Trainer und Sportdirektor.

Im Breisgau gab es für die Leipziger schon zwei böse Überraschungen. In der Zweitliga-Saison 2015/2016 verlor RB mit Rangnick im Schneegestöber dort mit 1:2. Auch in der vergangenen Saison unterlag das Leipziger Team im Januar mit 1:2, nachdem man das Heimspiel in der Red Bull-Arena mit 4:1 gewonnen hatte. Nur in der Bundesliga-Premieren-Saison 2016/2017 unter Ralph Hasenhüttl siegte Leipzig gegen Freiburg im Breisgau souverän mit 4:1 und daheim mit 4:0. (dpa)