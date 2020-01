Leipzigs Yussuf Poulsen erzielte den Endstand im Test gegen Osnabrück. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa (Jan Woitas / dpa)

Die Treffer erzielten Amadou Haidara (5. Minute) und Yussuf Poulsen (82.). Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann setzte in seiner Startelf auf zahlreiche Stammspieler wie Nationalstürmer Timo Werner. Bei den Sachsen fehlten die erkälteten Konrad Laimer und Ademola Lookman, Stefan Ilsanker nach einem Infekt sowie Marcel Sabitzer (Belastungssteuerung).

RB startet am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Union Berlin in die Rückrunde. Die Leipziger sind zudem noch im DFB-Pokal und erstmals in ihrer Vereinsgeschichte auch im Achtelfinale der Champions League dabei. In der Runde der besten 16 geht es gegen Tottenham Hotspur. (dpa)