RB Leipzig kann im Europapokal auf Emil Forsberg (M.) setzen. Foto: Michael Erichsen/Bildbyran via ZUMA Press (dpa)

Perfekte Planung bei RB Leipzig und Familie Forsberg. Pünktlich zum Abschlusstraining für das Qualifikationsspiel zur Europa League gegen den CS Universitatea Craiova stand der schwedische Nationalspieler Emil Forsberg wieder auf dem Platz.

24 Stunden vorher twitterte er noch ein Foto aus dem Krankenbett seines Heimatortes Sundsvall mit seiner gerade geborenen Tochter Florence im Arm. Da atmete auch Cheftrainer Ralf Rangnick auf, der extra Athletiktrainer Daniel Behlau mit nach Schweden entsandte, damit dieser Extra-Einheiten mit seinem Spielmacher bei seinem Heimatverein GIF Sundsvall absolvierte.

Immerhin spielt Forsberg eine entscheidende Rolle für das Hinspiel am Donnerstag (18.30 Uhr) gegen den rumänischen Pokalsieger, der im Vorjahr in der dritten Runde am AC Mailand scheiterte. In der bereits angelaufenen Meisterschaft in Rumänien liegt das Team von Trainer Devis Mangia nach drei sieglosen Spielen nur auf Rang elf. „Wir wissen nicht viel über die Rumänen, aber das wird sicher eine schwierige Aufgabe. In Rumänien haben sie ein neues Stadion mit sehr hitzigen Fans. Daher wollen wir das Heimspiel gewinnen und mit einer guten Ausgangsposition dort hinreisen“, sagte RB-Torhüter Péter Gulácsi.

Das von Ralf Rangnick geübte High-Speed-Training mit kurzen Intervallen lässt das geplante Umschaltspiel nur erahnen. Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Seefeld probte der 60-Jährige in Leipzig das hochstehende Pressing auf engstem Raum immer wieder im Höchsttempo. Böse Überraschungen will der Cheftrainer und Sportdirektor vermeiden. Denn die personelle Lage ist nicht gerade entspannt. „Gegen die Rumänen wollen wir weiterkommen und da können wir nur die Spieler einsetzen, die bis dahin für so ein Spiel körperlich bereit sind“, sagte er.

Zwar war beim Abschlusstraining die derzeit insgesamt noch magere Mannschaftsstärke bis auf Ausnahme von Innenverteidiger Dayot Upamecano (Prellung) erreicht. Doch die zuletzt angeschlagenen Diego Demme, Konrad Laimer oder Neuzugang Nordi Mukiele dürften für einen Startelf-Einsatz noch nicht infrage kommen. Dies kündigte der Cheftrainer schon bei seinem Trainingslager-Fazit an: „Die Bedingungen rundum waren top, negativ waren sicherlich die Verletzungen von Nordi Mukiele und die Tatsache, dass mit Konrad Laimer und Dayot Upamecano zwei weitere Spieler jetzt überhaupt nichts mit der Mannschaft machen konnten“, meinte Rangnick und macht auch bei den Nationalspielern langsam Druck: „Sie haben noch nicht den Rhythmus, den sie brauchen. Aber wir haben nicht mehr endlos Zeit, in knapp drei Wochen spielen wir gegen Dortmund.“

Positive Fortschritte registrierte Rangnick im taktischen und athletischen Bereich. „Wir haben die Mannschaft auf ein höheres Niveau gebracht“, betonte er. Bis zum Ende der Transferperiode in England an diesem Donnerstag hofft Rangnick noch auf einen Verbleib des zuletzt vom FC Everton ausgeliehenen Ademola Lookman. „Wir wollen ihn und er will zu uns, aber das heißt noch lange nicht, dass es klappt“, erklärte Rangnick. (dpa)