Torwart Péter Gulácsi hat seinen Vertrag bei RB Leipzig verlängert. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa (Robert Michael / dpa)

Der ursprüngliche Vertrag des 31-Jährigen lief bis 2023. Doch wegen einer Ausstiegsklausel hätte Gulácsi RB den Bundesliga-Zweiten in diesem Sommer verlassen können. Auch beim BVB wurde er gehandelt. Die Leipziger spielen an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Dortmund in der Meisterschaft sowie am 13. Mai in Berlin im DFB-Pokalfinale.

„Der Verein und ich gehen seit 2015 einen ganz besonderen Weg, der uns von der 2. Liga bis ins Halbfinale der Champions League und nächste Woche erneut ins Pokalfinale geführt hat. Das war und ist eine außergewöhnliche und sehr erfolgreiche Zeit und diese wollen wir gern zusammen weitererleben“, sagte der ungarische Nationaltorhüter.

Der Keeper spielt seit 2015 für die Leipziger. Seitdem arbeitet er erfolgreich mit Torwarttrainer Frederik Gößling zusammen, der seinen Kontrakt bis 2026 verlängerte. „Die Zusammenarbeit mit Frederik Gößling ist sehr gut und wir sind ein eingespieltes und vor allem sehr ehrgeiziges Team“, betonte der Ungar, der bislang 222 Pflichtspiele für den Verein absolvierte.

© dpa-infocom, dpa:210507-99-508735/2 (dpa)