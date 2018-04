Marcel Sabitzer hat sich erneut an der Schulter verletzt. Foto: Jan Woitas (dpa)

Das teilte der Fußball-Bundesligist in der Nacht nach einer genaueren Untersuchung im Krankenhaus von Marseille mit. Sabitzer, der einen Tag vor der Partie seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis 2022 verlängert hatte, war in der 61. Minute ausgewechselt worden. Er hatte bereits vor der Winterpause wegen eben dieser Verletzung an der linken Schulter lange gefehlt.

Man könne sich ausrechnen, wie lange das nun dauern werde, meinte Hasenhüttl. Womöglich steht Sabitzer in der Schlussphase der Saison mit noch fünf Ligaspielen gar nicht mehr zur Verfügung. „Wir hoffen, dass es diesmal nicht so schlimm ist“, schrieb RB auf seiner Homepage.



Zudem verletzte sich auch noch Innenverteidiger Dayot Upamecano. Beim 19 Jahre alten Franzosen habe der Oberschenkel zugemacht. Weitere Details müssen nun die Untersuchungen zeigen. RB muss an diesem Sonntag in der Meisterschaft beim SV Werder Bremen antreten. RB kämpft als Tabellensechster um die Champions-League-Ränge. (dpa)