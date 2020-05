Millionenverlust durch Krise

RB Leipzig will Dienstag ins Teamtraining einsteigen

Fußball-Bundesligist RB Leipzig plant bereits für den Beginn der kommenden Woche die Rückkehr ins Mannschaftstraining. Am Freitag und am Montag unterziehen sich alle Spieler einem Corona-Test, der in einem Berliner Labor untersucht wird.