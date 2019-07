RB Leipzig wünscht sich eine Verlängerung des am Ende der kommenden Saison auslaufenden Vertrags von Timo Werner. Foto: Jan Woitas (Jan Woitas / dpa)

„Ich kann auch verstehen, dass es für Timo schwierig ist. Aber man muss im Leben Entscheidungen treffen, und die von Timo wird es bestimmt zeitnah geben, davon sind wir überzeugt“, sagte Oliver Mintzlaff, der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten, der „Sport Bild“.

„Wir wollen die Causa natürlich gerne alsbald abhaken, weil es für alle Beteiligten sehr intensiv war und ist. Wir reden seit fast einem Jahr darüber, was mit Timo Werner passiert. Wenn es Klarheit gibt, können wir uns wieder voll auf das konzentrieren, was auf dem Rasen passiert“, erklärte der Geschäftsführer.

Mintzlaff wünscht sich weiter eine Verlängerung des am Ende der kommenden Saison auslaufenden Vertrags von Werner. Allerdings könne RB bei Werner nur abwarten. „Wenn Timo nicht verlängern sollte, dann würden wir gern eine Ablöse bekommen“, betonte Mintzlaff erneut. Der 23 Jahre alte Nationalspieler wird immer wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Laut Mintzlaff gibt es für Werner aber „zahlreiche Interessenten. Auch internationale Top-Vereine haben angefragt“. Die Transferperiode der Bundesliga endet am 2. September. (dpa)