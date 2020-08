Sieht RB Leipzig titelreif: Keeper Peter Gulacsi. Foto: David Ramos/POOL GETTY/AP/dpa (David Ramos / dpa)

Im Internetportal des Vereins sagte der Ungar: „Wenn wir uns auf diese Art und Weise, mit dieser Mentalität und Spielphilosophie weiterentwickeln, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir als Verein auch bald einen Titel gewinnen können.“

Als Saisonziele nannte der seit 2015 bei RB spielende Torwart das erneute Erreichen der Champions League sowie in diesem Wettbewerb ein weites Vordringen. „In der Champions League wieder in die Runde der letzten Vier einzuziehen, ist natürlich eine brutal schwierige Aufgabe. Die Konkurrenz in diesem Wettbewerb ist extrem stark. Aber wir haben gezeigt, dass wir mit den Top-Mannschaften in Europa mithalten können und das wollen wir auch diese Saison wieder demonstrieren“, sagte der 30-Jährige.

