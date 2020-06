Real Madrid soll Interesse an einer Verpflichtung von BVB-Spieler Jadon Sancho haben. Foto: Lars Baron/Getty Images Europe/Pool/dpa (Lars Baron / dpa)

Die Chancen für einen Wechsel des 20 Jahre alten Außenstürmers zum Club von Nationalspieler Toni Kroos seien nicht klein, berichtete die spanische Fachzeitung „AS“. Der Engländer wolle „nach drei Ausbildungs-Spielzeiten in Dortmund zu einem wirklichen Top-Club wechseln“, hieß es auf der Titelseite des Blatts. Zudem seien die Beziehungen zwischen den Chefetagen der Borussia und der Königlichen hervorragend, urteilte „AS“.

Das Interesse Reals an Sancho macht Sinn: Die Einkaufspolitik des Club-Präsidenten, des milliardenschweren Bauunternehmers Florentino Pérez, konzentriert sich seit einigen Jahren auf junge Talente. Geholt wurden unter anderem die Brasilianer Vinicius (19) und Rodrygo (19), der Uruguayer Federico Valverde (21) und der Norweger Martin Ödegaard (21), der an San Sebastián ausgeliehen ist. Spanische Medien hatten zuletzt vom Interesse Madrids an anderen Bundesliga-Talenten berichtet, darunter Sanchos Teamkollege Erling Haaland (19) und Leverkusens Kai Havertz (20).

Sancho gilt seit Monaten als Wechselkandidat und könnte dem BVB dem Vernehmen nach eine hohe Ablöse einbringen. Sein Vertrag bei den Dortmundern läuft noch bis Ende Juni 2022. Sportdirektor Michael Zorc sagte vor wenigen Wochen zu den anhaltenden Spekulationen: „Wir haben einen langfristigen Vertrag mit Jadon Sancho. Wir sind total entspannt in der Hinsicht.“ (dpa)