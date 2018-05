Man of the Match: Mit zwei Toren schoss der Waliser Gareth Bale die Königlichen aus Madrid zum Sieg gegen Jürgen Klopps "Reds". Liverpool-Keeper Loris Karius patzte gleich zweimal entscheidend und wird zur tragischen Figur des Spiels. (dpa)

Weltmeister Toni Kroos hat mit Real Madrid erneut den Titel in der Champions League gewonnen. Der spanische Fußball-Rekordmeister setzte sich am Samstag in Kiew gegen den von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool mit 3:1 (0:0) durch.

Karim Benzema nach einem schweren Fehler von Liverpool-Torwart Loris Karius (51.), Gareth Bale vier Minuten nach seiner Einwechslung mit einem spektakulären Fallrückzieher (64.) und per Distanzschuss nach einem weiteren Patzer des früheren Mainzer Bundesliga-Schlussmanns Karius (83.) trafen für die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane. Sadio Mané (55.) hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt.

Liverpool musste nach einer halben Stunde auf den ägyptischen Superstar Mohamed Salah verzichten, der mit einer Schulterverletzung ausgewechselt wurde. Real Madrid holte sich zum dritten Mal in Serie und zum 13. Mal insgesamt den wichtigsten Titel im Vereinsfußball.