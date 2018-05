Barcelonas Luis Suarez und Reals Cristiano Ronaldo (r) führen einen harten Zweikampf. Foto: Emilio Morenatti/AP (dpa)

Die Königlichen mit Weltmeister Toni Kroos kamen in der Primera División bei Barça nur zu einem 2:2 (1:1). Die Offensivstars Luis Suárez (10. Minute) und Lionel Messi (52.) trafen für die Gastgeber im Camp Nou, Cristiano Ronaldo (14.) und Gareth Bale (72.) waren für Real erfolgreich.

Ronaldo verletzte sich bei seinem 25. Saisontor in La Liga offenbar am linken Knöchel. In der Halbzeit wurde der Weltfußballer aus Portugal ausgewechselt. Eine genaue Diagnose gab es zunächst nicht, der 33-Jährige verfolgte den Rest des Matches auf der Auswechselbank. Kurz vor der Pause hatte Barcelonas Sergi Roberto in einer hitzigen, aber lange Zeit hochklassigen Begegnung nach einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen. Der Abwehrspieler hatte Reals Brasilianer Marcelo abseits des Balls mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Barcelona musste eine Halbzeit mit neun Feldspielern bestreiten.

Doch auch in Unterzahl agierten die Hausherren, die seit dem 29. April den Meistertitel sicher haben, mutig und wurden durch Messi belohnt. Wie aus dem Nichts erzielte der Waliser Bale am 36. Spieltag den erneuten Ausgleich gegen den Erzrivalen, bei dem wie gewohnt der deutsche Nationalkeeper Marc-André ter Stegen im Tor stand.

Madrid ist bei noch zwei ausstehenden Ligaspielen hinter Barcelona und Atlético Madrid aktuell Tabellendritter. Highlight der Saison ist für Real das Endspiel in der Königsklasse am 26. Mai in Kiew gegen den FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp. Im Halbfinale hatte Madrid den deutschen Rekordmeister Bayern München bezwungen. (dpa)