Gerard Moreno (l/7) von Espanyol Barcelona trifft gegen Torhüter Diego Lopez (r) von Real Madrid zum 1:0. Foto: Manu Fernandez (dpa)

Den entscheidenden Treffer erzielte Gerard in der dritten Minute der Nachspielzeit. Real-Trainer Zinedine Zidane schonte am Dienstag Superstar Cristiano Ronaldo. Stürmer Karim Benzema wurde erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Der verletzte deutsche Nationalspieler Toni Kroos fehlte wie sein angeschlagener brasilianischer Kollege Marcelo.

In der Liga hat Real damit als Dritter weiter 14 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Barcelona, der seinen Vorsprung mit einem Erfolg bei Las Palmas am Donnerstag aber weiter ausbauen kann. In der Champions League will Real im Achtelfinal-Rückspiel seinen 3:1-Vorsprung gegen das französische Superteam verteidigen. Zuvor steht noch die Liga-Partie gegen Getafe an.