Will in Leipzig seiner Bürgerpflich nachkommen: Gladbach-Coach Marco Rose. Foto: Roland Weihrauch (Roland Weihrauch / dpa)

„Es gibt viele Themen, die nachdenklich machen. Ich möchte unbedingt mit meiner Stimme dazu beitragen, dass wir dem Rechts-Ruck in Deutschland entgegenwirken“, sagte der 42 Jahre alte gebürtige Leipziger im Interview des „Express“.

Rose gab zu, in der Vergangenheit nicht regelmäßig gewählt zu haben. Diesmal sei es ihm dies aber besonders wichtig. Da die Borussia am Sonntag nicht spielen muss, will Rose am Sonntag in seiner Heimatstadt seine Stimme persönlich abgeben.