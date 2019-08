1867. Bundesliga-Spiel

Rekord-Club Werder will kein Dino sein - „Ausgestorben“

Trotz des Rekords von 1867 Spielen im Fußball-Oberhaus will Werder Bremen nicht in jeder Hinsicht dem überflügelten Rivalen aus Hamburg nacheifern. Unter keinen Umständen will man Dino genannt werden.