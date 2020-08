FC Groningen

Robben verzichtet auf Testspiel gegen Werder

Der frühere Bayern-Star Arjen Robben reist nicht mit seinem neuen Club FC Groningen ins Kurztrainingslager nach Lohne in Niedersachsen. Der 36-Jährige bleibt stattdessen in der Heimat und will dort weiter an seiner Fitness arbeiten, teilte der Club mit.