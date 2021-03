Für Marco Rose kommt nach seinem bekanntgegebenen Abschied im Sommer kein vorzeitiger Rückzug infrage. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa (Jan Woitas / dpa)

„Das ist für mich überhaupt kein Thema. Es hat sich nichts geändert am Verhältnis zu den Spielern. Ich habe die Überzeugung, dass die Dinge hier funktionieren“, sagte der 44-Jährige vor der Partie gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Wichtig ist, die Nerven zu behalten und fleißig weiterzuarbeiten“, sagte der Coach, der bei vielen Fans wegen seiner gezogenen Ausstiegsklausel und dem Wechsel zu Borussia Dortmund in der Kritik steht.

Auch Max Eberl betonte am Freitag noch einmal, dass er auch nach sechs sieglosen Spielen hintereinander an eine vorzeitige Trennung vom Cheftrainer überhaupt nicht denke. „Ich bin überzeugt davon, dass Marco Rose der beste Trainer für uns ist bis zum Sommer. Da müssen uns die Leute mal vertrauen“, sagte Borussias Sportdirektor. „Ich warte auch darauf, dass der Bock umgestoßen wird und wir dafür belohnt werden.“

