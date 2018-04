Fordert einen heldenhaften Auftritt des FC Bayern: Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Foto: Sven Hoppe (dpa)

Der FC Bayern München braucht für den Final-Einzug in der Champions League einen großen Halbfinal-Abend gegen Real Madrid. Man müsse einen heldenhaften Kampf liefern, um Erfolg zu haben, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Tag vor dem Rückspiel am Dienstag (20.45 Uhr).

Nach dem 1:2 im Hinspiel vor einer Woche muss der deutsche Fußball-Meister im Estadio Santiago Bernabéu gegen Cristiano Ronaldo & Co. ein Königsklassen-Kunststück vollbringen.

„Wir müssen mit kühlem Kopf und heißem Herz da antreten“, forderte Rummenigge. „Es geht wahrscheinlich nur mit Arbeit, Mut, Leidenschaft und viel Kampf, und ich hoffe, dass wir dann ein bisschen mehr Glück haben als am letzten Mittwoch.“ Der FC Bayern ist im Europapokal nach einer Hinspiel-Niederlage im eigenen Stadion zweimal in die nächste Runde eingezogen. Die größte Wende gelang vor 30 Jahren im UEFA-Cup beim „Wunder von Mailand“ - mit Jupp Heynckes auf der Trainerbank. Nach einem 0:2 in München gewannen die Bayern im Achtelfinale das Rückspiel gegen Inter in Mailand mit 3:1 und kamen wegen der mehr erzielten Auswärtstore weiter.

Diesmal wäre für Rummenigge ein Resultat wie im Vorjahr, als die Münchner im Viertelfinale nach einem 1:2 zu Hause mit einem 2:1 in Madrid die Verlängerung erreichten, „ein Wunschergebnis“. Und dann wolle man „diesmal aus der Verlängerung etwas besser herauskommen“, sagte Rummenigge. Die Partie vor einem Jahr endete 2:4.

Die Diskussion um Torjäger Robert Lewandowski, der beim 1:2 im Hinspiel enttäuschte, gefällt Rummenigge nicht. „Ich finde diese Diskussion lächerlich, wie wir sie eigentlich alle beim FC Bayern München lächerlich finden. Er hat 39 Tore auch in diesem Jahr wieder gemacht, und wir sind froh, dass er bei uns ist und dass er im nächsten Jahr auch noch bei uns spielen wird“, sagte der Bayern-Boss. Er spielte damit auf die anhaltenden Wechselspekulation um den Polen an. Immer wieder wird Lewandowski mit Real Madrid in Verbindung gebracht.

„Er ist eine Tormaschine. Auch Gerd Müller hat mal acht, zehn Spiele gehabt, in denen es nicht so lief, in denen man nicht so oft getroffen hat. Aber dann gibt es wieder Spiele, da trifft man zwei, drei Mal. Ich wünsche ihm, dass er morgen so einen Tag hat“, sagte Rummenigge. „Ich rede nicht über einzelne Spieler, sondern ich erwarte eine gute Leistung unserer Mannschaft und am Ende auch einen Sieg“, sagte Präsident Uli Hoeneß zur Diskussion um Lewandowski.

Wieder im Aufgebot sind die zuletzt angeschlagen Javi Martínez und David Alaba. Auch die drei am Wochenende eingesetzten Youngster Niklas Dorsch, Meritan Shabani und Lukas Mai gehörten zur Reisegruppe der 21 Spieler, die nach Madrid aufbrach. Der verletzte Arjen Robben blieb erwartungsgemäß in München. Zudem fehlen die verletzten Manuel Neuer, Kingsley Coman, Arturo Vidal und Jérôme Boateng. (dpa)