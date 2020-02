Wartet beim FC Bayern München noch auf seinen Durchbruch: Philippe Coutinho. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa (Soeren Stache / dpa)

„Er hat manche Spiele gut gespielt und in manchen Spielen vermittelt er ein bisschen den Eindruck, als ob er so ein bisschen gehemmt ist“, meinte Rummenigge vor dem Aufbruch zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr) beim FC Chelsea in London.

Man sei weiter überzeugt, dass der brasilianische Fußball-Nationalspieler ein „überragender Fußballer“ sei. Rummenigge hofft, dass der 27-Jährige „in diesen entscheidenden Wochen ein wichtiger Faktor“ für den FC Bayern werde.

Die Münchner haben Coutinho im Sommer vom spanischen Traditionsverein FC Barcelona für rund 8,5 Millionen Euro ausgeliehen. Der Nationalspieler konnte aber noch nicht nachhaltig dafür werben, dass der FC Bayern die Kaufoption von 120 Millionen Euro zieht. (dpa)